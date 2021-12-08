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Pfizer и BioNTech надеются разработать вакцину против штамма "Омикрон" к марту 

Среда, 8 декабря 2021, 13:34
Pfizer и BioNTech надеются разработать вакцину против штамма Омикрон к марту 
Фото Getty Images

Компании Pfizer Inc. и BioNTech SE ожидают, что специфическая вакцина для штамма коронавируса "Омикрон" появится к марту 2022 года, а пока отмечают, что третья доза вакцины "Comirnaty" может нейтрализовать вирус.

Источник: пресс-релиз компаний 

Детали: Предварительные лабораторные исследования показывают, что три дозы вакцины Pfizer-BioNTech проти Covid-19 нейтрализуют вариант "Омикрон" (B.1.1.529), в то время как две дозы защищают слабее.

Данные показывают, что третья доза "Comirnaty" (BNT162b2) увеличивает титры нейтрализующих антител в 25 раз по сравнению с двумя дозами против варианта "Омикрон" (Omicron).

Двух доз єтой вакцині может быть недостаточно. для защиты от заражения вариантом "Омикрон", однако они все же могут дать защиту от тяжелого протекания заболевания, поскольку 80% эпитопов в спайковом белке, распознаваемом CD8 + Т-клетками, не подвержены мутациям в варианте "Омикрон".

Pfizer и BioNTech внимательно следят за реальной эффективностью вакцинации против "Омикрона" в мире.

25 ноября компании приступили к разработке вакцины против штамма "Омикрон" . Первые партии вакцины могут быть произведены и готовы к поставке в течение 100 дней, но будет необходимо также разрешение регулирующих органов.

Pfizer и BioNTech ожидают, что специфическая вакцина для "Омикрона" будет доступна к марту в случае необходимости, – без влияния на заявленные ранее мощности в 4 миллиарда доз вакцины на 2022 год.

Компании ранее инициировали также клинические испытания вакцин, специфичных для вариантов коронавируса Alpha, Beta, Delta & Alpha / Delta Mix – и данные этих исследований будут отправлены в регулирующие органы по всему миру, чтобы ускорить процесс адаптации вакцины.

Алена Рощенко, УП

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемиямедицина
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