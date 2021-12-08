Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хорватия официально поддержала вступление Украины в Евросоюз

Среда, 8 декабря 2021, 15:12
Хорватия официально поддержала вступление Украины в Евросоюз
фото: pixabay

Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве в среду.

"Ценю поддержку Загребом европейских и евроатлантических стремлений Украины. Важно подписание сегодня совместной декларации о поддержке европейской перспективы Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, Хорватия является уже шестым государством Евросоюза, с которым Украина заключила такой политический документ.

Зеленский добавил, что высоко ценит поддержку хорватскими партнерами движения Украины в НАТО.

Уже пять стран ЕС подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины - Польша, страны Балтии и Словакия.

Читайте больше на эту тему: Евростратегия Зеленского: как Украина планирует бороться за вступление в ЕС

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХорватияЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Хорватия
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Правительство Хорватии поддержало признание Голодомора геноцидом украинцев
"Živjela Hrvatska!" МИД ответил президенту Хорватии, который раскритиковал лозунг "Слава Украине"
Последние новости
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
Все новости...
Реклама: