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Путин уклонился от прямого ответа, нападет ли Россия на Украину

Среда, 8 декабря 2021, 16:37
Владимир Путин. фото пресс-службы Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, заметив, что РФ, которая 8 год осуществляет гибридную агрессию против Украины, – "миролюбивое государство".

Источник: Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря, цитирует российский "Интерфакс" и РИА "Новости"

Прямая речь: "Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена…

Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае – России.

Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Поэтому это тема отдельного разговора, и мы договорились (с президентом США Джо Байденом) о том, что сделаем это предметно, обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет".

Детали: Путин повторил пропагандистский тезис: Россию беспокоит, что с принятием Украины в НАТО последует размещение соответствующих военных контингентов и угрожающего оружия, что не может не беспокоить.

Он заявил, что Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.

Темы: РосcияПутинвойна
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