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Идеологом "Активных парков" президента является личный фитнес-тренер Зеленского

Среда, 8 декабря 2021, 15:49
Идеологом Активных парков президента является личный фитнес-тренер Зеленского
Персональный тренер Зеленского Вадим Данильченко проводит тренировки по фитнесу под Аркой дружбы народов

Идеологом и соавтором президентской программы "Активные парки" является личный фитнес-тренер Владимира Зеленского – Вадим Данильченко.

Источник: статья УП Миллиард деревьев, президентский университет и "Активные парки". Как выполняют проекты Зеленского

Дословно: Идею "Активных парков" Данильченко вынашивал еще до победы Зеленского, а уже после нее в разговоре с помощником Ермака Сергеем Матиенко идея трансформировалась в большой проект с тренировками по QR-кодам.

Установку новых площадок, так называемую инфраструктурную сторону проекта, координирует Офис президента. Средства на их строительство выделяют через субвенцию из Минфина

В этом году построили 600 таких площадок в 6 пилотных областях – Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Полтавской. По данным источника УП, приближенного к проекту, на это ушло 420 миллионов гривен, из них 350 из государственного бюджета и 70 из местных.

До конца 2022 года в Украине должно появиться еще более 9 тысяч таких парков.

Данильченко работает личным фитнес-тренером Зеленского уже 6 лет – делится, что победа его "клиента" на выборах на уровень нагрузок нынешнего президента не отразилась. Каждый день в 7 утра перед работой у президента тренировки.

Прямая речь Дальниченко: "У него (Зеленского – ред.) есть четкий график. Он может и штангу 80 килограммов лежа поднять от груди и спокойно подтянуться 15 раз и час делать программу на велотренажере. А может и пройти высокоинтервальную тренировку.

Я даже скажу, что на международных встречах ему говорили, что он выглядит хорошо, что у него хорошая физическая форма".

Передистория: 

  • "Активные парки" являются частью большей президентской программы "Здоровая страна", которую Зеленский представил в июне этого года на одном из форумов "Украина 30" . Она также включает реформу школьного питания и физкультуры.

Читайте также: Миллиард деревьев, президентский университет и "Активные парки". Как выполняют проекты Зеленского 

Ольга Кириленко, Александр Шумилин, УП

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Темы: Зеленскийспорт
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