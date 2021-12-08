В Донецкой области две группы врачей занимались подделкой COVID-сертификатов

Полицейские разоблачили две группы медицинских работников, изготавливавших фальшивые COVID-сертификаты.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Детали: Злоумышленники подделывали сертификаты о вакцинации против коронавируса, а также вносили соответствующие данные в электронные реестры и "Дію". Одна группа действовала в Мариуполе, другая – в поселке Никольское.

Полицейские документировали деятельность "мариупольской группы" в течение 4 месяцев. В частности, правоохранители 5 раз совершали контрольную покупку фальшивых сертификатов.

Группу трех медицинских работников возглавлял 34-летний житель Мариуполя, который искал клиентов среди желающих приобрести фальшивые сертификаты. Стоимость одной дозы варьировалась от 300 до 600 гривен.

7 декабря полицейские провели обыски в центре вакцинации, автомобилях и месте жительства преступников, изъяв 106 тысяч гривен прибыли, девять мобильных телефонов, банковские карты и емкости от использованных вакцин.

Кроме того, полицейские пообещали, что проверят всех покупателей фальшивых документов.

В Никольском поддельные сертификаты изготовливали две работницы медицинского учреждения. Их цены подделки с внесением в "Дію" составляли от 500 до 2000 грн.

Их сертификаты имели все необходимые электронные подписи в реестре здравоохранения, а потому имели вид легальных документов в "Дії".

Правоохранители изъяли средства, ноутбуки и емкости от использованных вакцин.

Участники обеих групп подозреваются в уголовной статье "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи". Им грозит от 3 до 6 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности.

Что было раньше: 8 декабря в Херсонской области правоохранители задержали преступников, которые массово подделывали негативные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.