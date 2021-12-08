Более тысячи владельцев фейковых ковид-сертификатов пришли за настоящей вакциной в Ужгороде

В Ужгороде в центр анонимной вакцинации пришли прививаться против коронавируса более 1400 человек с поддельными COVID-сертификатами.

Источник: издание Zaxid.net со ссылкой на заявление врача-инфекциониста Виктора Петрова

Прямая речь: "За весь период работы анонимного кабинета вакцинации к нам приходили целые группы граждан. В общей сложности прививки от ковида получили 1420 человек, которые имели по просту поддельные бумаги. Мы убедили этих людей сделать все правильно, и сейчас у них есть и прививки, и их данные внесены в систему. Из тех, кто к нам обратился, были, в частности, 202 медработника, 107 госслужащих, 370 педагогов, 20 предпринимателей, 65 военных, а также 134 человека, которые не прививались из-за принадлежности к определенным религиозным общинам. Все эти люди имели поддельные бумаги и для медицинской системы они не были вакцинированы, хотя имели так называемый сертификат".

Детали: В центре сообщили, что у владельцев фейковых сертификатов находили сертификаты и белого и желтого цвета, а также венгерские поддельные документы с нерабочими QR-кодами.

Он добавил, что только 9 человек в своем заявлении о согласии указали персональные данные, которых не было в системе. То есть только они получили прививку анонимно.

Большинство желающих получить настоящую вакцину боялись обращаться за настоящей, считая, что их данные уже внесены в электронные реестры. На самом деле их данные, по словам Петрова, не были внесены в реестры Министерства здравоохранения.

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