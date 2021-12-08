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Польша изменила условия въезда: негативный тест даже для вакцинированных

Среда, 8 декабря 2021, 18:03

Польша в связи с нарастанием эпидемии коронавируса изменила правила пересечения границы. С понедельника для въезда из-за пределов Шенгенской зоны необходимо иметь отрицательный тест, сделанный не более чем за 24 часа до поездки.

Как пишет "Европейская правда", сообщение об этом размещено на сайте правительства. Соответствующее обновление было опубликовано также на специальной карте МИД Украины об условиях поездок для украинцев.

"С 15 декабря каждый человек перед прибытием в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны должен сдать тест на COVID-19. Тест нужно сделать не более чем за 24 часа до поездки. Важно: вакцинация не освобождает от тестирования", - говорится в разъяснении.

Речь идет об очень коротком периоде действия теста – 24 часа, и из комментария представителей правительства следует, что для пересечения границы подходят также быстрые антиген-тесты.

"Тесты будут требовать от всех, кто въезжает из-за пределов Шенгенской зоны. ПЦР- и антиген-тесты будут признаваться одинаково", - отмечал заместитель главы Минздрава Вальдемар Краска.

Напомним, с 9 сентября Польша открылась для поездок украинцев, в том числе туристических, но въехать без 14-дневной самоизоляции можно только с полным курсом вакцинации зарегистрированной в ЕС вакциной (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson) или справкой о перенесенной болезни. Польша добавила граждан Украины в список лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.

Как сообщалось ранее, также изменились правила въезда в Черногорию.

Темы: Польшавакцинация
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