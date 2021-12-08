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Британия выделяет дополнительно 1 млрд фунтов в поддержку Украины - Зеленский

Среда, 8 декабря 2021, 18:02

Британия выделит в поддержку Украины дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов в сфере инвестиций, торговли и безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном (премьером Британии – Ред.) в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3 ,5 млрд фунтов", – заявил Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Соединенном Королевстве по приглашению британской коллеги Лиз Трасс.

Во время этого визита Лондон официально подтвердил увеличение финансирования Украины на сумму в 3,5 млрд фунтов стерлингов.

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Темы: ВеликобританияУкраина
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