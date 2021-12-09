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Байден о размещении войск США в Украине в случае вторжения РФ: "Не рассматривается"

Четверг, 9 декабря 2021, 00:48
Байден о размещении войск США в Украине в случае вторжения РФ: Не рассматривается
Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России "не рассматривается".

Источник: Байден, которого цитируют Reuters и BBC

Детали: Байден сказал, что у Штатов есть моральное и юридическое обязательство защищать союзников по НАТО в случае нападения, но это обязательство не распространяется на Украину.

Прямая речь: "Будет зависеть от того, что будут делать и другие страны НАТО... Но идея, что Соединенные Штаты собираются в одностороннем порядке использовать силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас... не актуальна".

Что предшествовало: СМИ сообщали, что США готовы направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против Москвы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияБайден
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