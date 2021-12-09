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12 376 больных и 465 умерших от Covid за сутки зарегистрировали в Украине

Четверг, 9 декабря 2021, 07:25
12 376 больных и 465 умерших от Covid за сутки зарегистрировали в Украине
Динамика заболеваемости и смертности от Covid в Украине, дашборд УП

8 декабря в Украине зафиксировали 12 376 случаев заболевания Covid-19, умерли за минувшие сутки 465 больных с коронавирусом, госпитализировали 2 449 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Выздоровели в эту среду 24 547 человек.

Среди новых больных 1 078 детей и 194 медработника.

Больше всего больных в эту среду диагностировали в Одесской области (1232) и в Киеве (1198), во Львовской (745) и Житомирской (640), в Донецкой (574) и Запорожской (570) областях.

Случаев смерти от коронавируса больше всего зарегистрировали в Запорожской (51), Днепропетровской (50) и Харьковской (36) областях, в Донецкой области (34) и в Киеве (33).

Сейчас Covid болеют 308 486 жителей страны.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 532 357 человек, из них поправились 3 133 970 человек, умер 89 901 человек.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияздоровьеМинздрав
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