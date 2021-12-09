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В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

Четверг, 9 декабря 2021, 09:41
Фото с Facebook Херсонского горсовета

Жители Херсона выступили против переименования улицы Московской в ​​честь семьи Фальц-Фейнов – крупных землевладельцев бывшей Таврической губернии и основателей заповедника "Аскания-Нова".

Источник: Херсонский городской совет в Facebook по итогам заседания комиссии по переименованиям

Дословно горсовет: "В общем участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили за, 213 против и 30 человек воздержались. Поэтому улица Московская пока остается со старым названием".

Детали: Отмечается, что общественные обсуждения переименования улицы Московской на улицу имени семьи Фальц-Фейнов состоялись еще в сентябре. Тогда участие в обсуждении приняли 65 человек (13 поддержали, 22 высказались против).

Затем до 8 ноября херсонцы еще могли прислать свои предложения по этому вопросу.

За это время на имя городского головы Игоря Колихаева и комиссии поступило 8 писем (7 – от общественных организаций с поддержкой переименования и 1 коллективное обращение от жителей улицы Московской, которые выступили против).

Таким образом, улица пока будет носить старое название.

В то же время в горсовете отметили, что горожане имеют право снова инициировать процесс переименования.

Для справки: Фальц-фейны были предпринимателями, владели землями на юге, разводили овец и лошадей. После октябрьского переворота 1917 года семья эмигрировала в Германию. Фридрих Фальц-Фейн основал заповедник "Аскания-Нова" (1883), который привлекает туристов в Херсонскую область.

Украинская правда
Темы: Херсонместная властьХерсонская область
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