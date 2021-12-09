Временная поверенная США призывает Киев избрать руководителя САП до конца года

Конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры следует завершить в Украине до конца текущего года, считает временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Источник: Квин в четверг в Киеве в ходе конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров, имеет влияние на все антикоррупционные дела в Украине. Учитывая важность независимости САП, мы рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора, которое произошло после значительных задержек…

Мы призываем без промедлений завершить процесс назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году этот процесс был завершен".

Детали: По словам Квин, США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры, активно участвуя в ее создании, и продолжат помогать в этом направлении.

"Новая антикоррупционная архитектура изменила Украину. Мы видим, что гражданское общество и те, кто при власти борется с коррупцией, получили новые инструменты", - добавила она.

Квин выразила надежду, что Украина в ближайшее время примет новую антикоррупционную стратегию.