Суд приостановил расширение границ Коцюбинского за счет Беличанского леса

7 декабря Окружной административный суд Киева приостановил действие решения Бучанского райсовета, который 20 октября 2021 года изменил границы поселка Коцюбинское и увеличил его площадь за счет столичного Беличанского леса с 87 га до почти 3 000 га.

Источник: движение "Честно" со ссылкой на решение судьи Окружного административного суда Киева Игоря Качура

Дословно определение суда: "Запретить Бучанскому районному совету, Коцюбинскому поселковому совету, Киевскому областному совету, Госгеокадастру, его структурным подразделениям и должностным лицам, а также любым другим лицам, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности и хозяйствования совершать действия, направленные на внесение сведений (изменений) в Государственный земельный кадастр на основании проекта землеустройства по установлению (изменению) границ поселка Коцюбинское Киевской области, разработанного ГП "НИПИ градостроительства".

Детали: Это решение об обеспечении иска будет действовать до 7 марта 2022 года.

Исковое заявление подал Киевский городской совет, ответчиком является Бучанский районный совет, а третьими сторонами – Киевский областной совет и Коцюбинский поселковый совет.

Киевсовет, когда обратился в суд с просьбой обеспечить иск, обосновал свои требования тем, что Бучанский райсовет взял на себя полномочия Верховной Рады Украины по установлению границ города Киева вокруг пгт Коцюбинское.

В 2008 году депутаты Коцюбинского и Гостомельского поселковых советов "раздерибанили" участки Беличанского леса. Землю раздали депутатам, их родственникам и подставным лицам. Журналистские расследования доказали, что за этим стоит команда застройщика и экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка и члены ВО "Батькивщина".

В 2014 году, согласно президентскому указу, Беличанский лес получил природоохранный статус нацпарка. В марте 2021 года границы нацпарка были нанесены на государственную кадастровую карту.

Однако при утверждении Схемы перспективного планирования областной совет включил территорию Беличанского леса в состав области. Этот проект готовила Киевская областная государственная администрация.

20 октября Бучанский районный совет, опираясь на решение облсовета, утвердил новые границы поселка Коцюбинское.

21 октября Киевсовет и городской глава Виталий Кличко обратились к правоохранителям из-за посягательства на Беличанский лес и подали иски в суд, чтобы отменить решение облсовета и райсовета.

11 ноября на заседании профильного подкомитета Верховной Рады заместитель главы фракции "Слуга народа" нардеп Андрей Мотовиловец заявил, что депутаты из "Слуги народа", "Европейской солидарности" и группы "За майбутнє" готовы дать голоса для того, чтобы изменить Схему перспективного планирования Киевщины. .

Однако 24 ноября на сессии областного совета для смены Схемы планирования не хватило 6 голосов: их не дали "слуги народа" из-за группы нардепа Александра Дубинского.

Движение "Честно" требовало отозвать депутатов Бучанского райсовета, которые поддержали решение о расширении границ пгт Коцюбинское, а также депутатов облсовета, которые не поддержали изменение Схемы перспективного планирования Киевщины. Движение просит областной совет повторно его рассмотреть.

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