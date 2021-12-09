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Глава посольства США анонсировала санкции против коррупционеров из Украины

Четверг, 9 декабря 2021, 12:53
Кристина Квин. Фото ua.usembassy.gov

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала введение санкций США против украинских коррупционеров.

Об этом она сказала на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "РБК-Украина".

"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже участвует в этом саммите", – сказала Квин, имея в виду саммит в поддержку демократии.

"Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", – отметила она.

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, США проведут саммит за демократию, к участию в нем приглашена и Украина.

В преддверии саммита администрация президента США опубликовала амбициозную стратегию противодействия коррупции, которая будет иметь значительное влияние как на внешнюю политику США, так и на отношения с Украиной.

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Темы: СШАУкраинакоррупция
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