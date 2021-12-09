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В Грузии начался суд над Саакашвили по поводу тайного пересечения границы

Четверг, 9 декабря 2021, 13:16
СААКАШВИЛИ, ФОТО С ФЕЙСБУК

В Тбилисском городском суде начинается процесс о незаконном пересечении границы Грузии бывшим президентом страны, гражданином Украины Михеилом Саакашвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.

Начало заседания было назначено на 12:00 9 декабря. Саакашвили накануне обнародовал заявление, что, скорее всего, не будет присутствовать в зале по состоянию здоровья.

Прокурор Леван Вепхадзе в общении со СМИ заявил, что на заседании сторона обвинения предоставит доказательства и считает их убедительными.

"Обвиняемый Михеил Саакашвили официально не въехал из-за государственной границы и находится в Грузии. В результате следственно-оперативных действий установлено, в том числе, кто ему помогал на территории Украины. Это бывший топ-чиновник из силовой структуры предыдущей власти", - сказал Вепхадзе.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали вскоре после тайного приезда в Грузию перед местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку, называя все дела против себя политическими, и голодал 50 дней до перевода в военный госпиталь в Гори.

МВД 1 октября по незаконному пересечению границы Саакашвили начало расследование. В рамках дела обвинение было объявлено еще четырем лицам.

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Темы: судСаакашвилиГрузия
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