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В Украине вводят электронную очередь на пересечение границы

Четверг, 9 декабря 2021, 15:57
Фото pixabay.com

Кабинет министров внедряет экспериментальный проект "Электронная очередь пересечения границы", который позволит быстро проходить оформление в пунктах пропуска.

Источник: сайт правительства по результатам заседания 9 декабря

Прямая речь премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Идея работы очереди достаточно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Проект позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней".

Детали: Он добавил, что также создадут комфортные зоны ожидания на границе.

В общем внедрение "Электронной очереди" улучшит имидж Украины и инвестиционный климат.

Шмигаль объяснил, что Украина имеет значительный транспортный потенциал, и украинские пункты пропуска на границе не должны становиться преградой.

Он также добавил, что в ближайшие 3 года модернизируют 20 и построят 12 новых пунктов пропуска почти за 10 млрд грн.

Украинская правда
Темы: границаКабинет министров
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