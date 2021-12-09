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Зеленский рассказал президенту УЕФА, что Украина хочет принять матч Суперкубка

Четверг, 9 декабря 2021, 16:16
Зеленский и Чеферин. фото ОП

Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Источник: президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, цитирует Офис президента

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

По словам главы государства, Украина стремится проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других спортивных организаций, но в то же время заботится о том, чтобы спорт был привлекательным и доступным для каждого гражданина.

Прямая речь: "Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. Наша страна имеет довольно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским спорта".

Темы: футболЗеленский
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