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В МИД России заговорили о новом Карибском кризисе из-за напряженности с США

Четверг, 9 декабря 2021, 16:55
Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото Getty Images

В России заговорили о риске повторения сценария Карибского кризиса в связи с напряженностью между Россией и США на фоне российского наращивания войск вокруг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение журналистам в четверг высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

"Вы знаете, может вполне до этого дойти. Если все будет продолжаться так, как происходит, вполне можно по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем", - сказал Рябков журналистам.

По его словам, это будет "провал дипломатии и внешней политики". "Но время еще есть", – добавил заместитель главы МИД РФ.

Рябков повторил тезис российского президента Путина, что России нужны правовые гарантии безопасности, и ситуация для Москвы ухудшилась из-за действий НАТО.

Примечательно, что Рябков уже высказывал опасения из-за "нового Карибского кризиса" в июне 2019 года. Это происходило после того, как США, а затем Россия вышла из договора о ДРСМД, согласно которому СССР и Россия как его правопреемница и США обязались уничтожить и не разрабатывать и не развертывать новые ракеты средней и малой дальности.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от ЕвроПравды.

О переговорах президентов США и РФ, главной темой которых была Украина, читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ.

Темы: РосcияСША
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