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Офис генпрокурора вне конкурса заказал антикоррупционный форум декоратору "Квартала 95"

Четверг, 9 декабря 2021, 17:06
Офис генпрокурора вне конкурса заказал антикоррупционный форум декоратору Квартала 95

Офис генерального прокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя, который был зарегистрирован 3 месяца назад и раньше работал с "Кварталом 95".

Источник: сайт госзакупок Prozorro

Детали: Заместитель генпрокурора Роман Говда 30 ноября подписал два договора с физическим лицом-предпринимателем Олийником Виталием Петровичем.

При этом оба документа касаются аналогичных услуг: оформления и материального обеспечения зал в КВЦ "Парковый", где проводили форум.

Общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. Открытый тендер не проводили.

Услуги, заказанные у Олийника по первому договору
Услуги, заказанные у Олийника по первому договору
Услуги, заказанные у Олийника по второму договору
Услуги, заказанные у Олийника по второму договору

Житель города Бровары Виталий Олийник зарегистрировался как физическое лицо предприниматель только в сентябре 2021 года. Ранее он не выигрывал никакие государственные тендеры.

В то же время, согласно данным специализированных программ, номер телефона Олийника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха" и т.д.

 
Виталий Олийник
Фото: соцсети
 
 

"Украинская правда" обратилась к Олийнику за комментарием с вопросом: "Учитывая, что вы сотрудничали с "Кварталом 95", договаривались ли вы неофициально с кем-то из власти о закупке?". Мужчина ответил, что не договаривался, и не опроверг свое сотрудничество с проектом президента.

Дополнено: В Офисе генпрокурора УП ответили, что заключили договоры без проведения закупки из-за "сжатых сроков подготовки мероприятия". Также в ведомстве утверждают, что предметы договоров не были аналогичными. При этом в ОГП не ответили на вопрос, по какому критерию был выбран именно Олийник.

Дополнено: Позже в "Квартале 95" заявили, чтоОлийник работает в компании из сферы дизайна и подготовки декораций под руководством Владимира Кошевого (ранее в новости УП было связано это имя с актером "Квартал 95" Евгением Кошевым).

В комедийной студии заверили, что сотрудники компании Кошевого в их штат никогда не входили. Однако не сообщили, работал ли Олийнык с их проектами.

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Соня Лукашова, УП

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Темы: Квартал Офис генпрокурора
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