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США ввели санкции против экс-главы КС Тупицкого с женой

Четверг, 9 декабря 2021, 18:12
фото: КС

Государственный департамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, которым располагает "Европейская правда".

Тупицкий внесен в санкционный список "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе". Под санкции также попала жена судьи Ольга Тупицкая.

Напомним, Министерство финансов США объявило о новых санкциях против бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.

Санкции введены в рамках так называемого закона Магнитского, предусматривающего наказание для людей, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека.

Темы: ТупицкийсанкцииСША
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