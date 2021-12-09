Украина в ОБСЕ предложила "рождественское перемирие" и новый обмен

Украина предлагает предпринять ряд конкретных шагов, включая новое "рождественское" перемирие, с целью выхода из "тупика" на переговорах по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта.

Источник: постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Цимбалюка: "На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжения нарушения режима прекращения огня и разрыва связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть.

Будущие рождественские праздники – лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге".

Детали: По его словам, украинская сторона предложила ввести так называемое "рождественское прекращение огня" и призвала Россию разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".

Кроме того, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.

Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как в Минском, так и в Нормандском формате.