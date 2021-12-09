Во Франции на 1200 евро оштрафовали женщину, создавшую плакатом массовую аварию на велогонке

Французский суд оштрафовал на 1200 евро женщину, которая привела к аварии на велогонке Тур де Франс, размахивая картонным плакатом на пути спортсменов.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел 26 июня при 45 км от финиша первого этапа. Женщина с большим плакатом заступила на край полосы, в результате чего последний спортсмен зацепился за него и упал. Это привело к падению большей части пелотона велосипедистов.

В результате аварии одному гонщику пришлось полностью покинуть тур, а еще восемь получили травмы.

Женщина скрылась с места происшествия, ее задержали 30 июня после звонка свидетеля, который узнал ее.

Ей выдвинули обвинения в "создании опасности для другого человека сознательным нарушением мер безопасности" и "непредумышленном нанесении телесных повреждений, что привело к потере трудоспособности на срок до трех месяцев".

31-летнюю женщину также обязали уплатить символический штраф в один евро профессиональной ассоциации велосипедистов Франции.