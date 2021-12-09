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США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак

Четверг, 9 декабря 2021, 23:55
АНДРЕЙ ЕРМАК. ФОТО ОПУ

США решили стать активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире "Право на власть" после телефонного разговора президентов Украины и США

Прямая речь Ермака: "Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли решение быть активным участником мирного процесса.

Как это происходит – это будет зависеть от многих обстоятельств.

Это может быть параллельный трек вместе с Нормандским форматом, потому что нужно безусловно нам нужно это уважать, что наши партнеры – Германия и Франция за эти 8 лет много сделали.

Но США приняли четкое решение быть активным игроком в этом процессе. Они очень заинтересованы в том, что в Украину пришел мир.".

Детали: Ермак анонсировал встречу в Брюсселе президентов Украины и Франции вместе с новым канцлером Германии на следующей неделе.

Роман Петренко, УП
Темы: УкраинаСШАДонбассвойнаРосcия
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