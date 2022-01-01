Зеленский назначил командующего Сил терробороны ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Источник: сайт президента

Детали: Как отмечается, в 2001-2002 годах Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово.

В 2014-2015 годах Галушкин был и. о. командующего Высокомобильными десантными войсками, которые тогда входили в состав Сухопутных войск ВСУ. После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Галушкина назначили заместителем командующего.

С декабря 2019 года Галушкин проходил службу в должности главного инспектора Минобороны, а с середины 2020 года – был заместителем главного инспектора.

Как сообщается, с 1 января 2022 года вступает в силу ЗУ "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.