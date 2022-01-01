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Байден предупредил Путина об усилении присутствия США в Европе

Суббота, 1 января 2022, 01:30
Байден предупредил Путина об усилении присутствия США в Европе
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден заявил, что сказал российскому президенту Владимиру Путину, что шаги против Украины приведут к санкциям и усилению присутствия США в Европе.

Источник: Байден, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я дал понять президенту Путину, что если он сделает еще какие-то шаги, если он пойдет в Украину, у нас будут строгие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и придется заплатить большую цену".

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Детали: Отвечая на вопрос, грозят ли Москве санкции, если она будет держать войска на границе, Байден сказал: "Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы дали понять, что он не может - подчеркиваем, не может - двигаться на Украину".

Байден сказал, что Путин договорился о "трех больших конференциях" в следующем месяце с высокопоставленными сотрудниками, чтобы помочь найти решение, и сказал, что ожидает прогресса от этих переговоров. Однако Байден дал понять, что это может сработать, только если Путин снизит эскалацию.

Напомним: Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

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Темы: ПутинБайденСША
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