Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден предупредил Путина об усилении присутствия США в Европе

Суббота, 1 января 2022, 02:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден заявил, что сказал российскому президенту Владимиру Путину, что шаги против Украины приведут к санкциям и усилению присутствия США в Европе.

Источник: Байден, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я дал понять президенту Путину, что если он сделает еще какие-то шаги, если он пойдет в Украину, у нас будут строгие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и придется заплатить большую цену".

Детали: Отвечая на вопрос, грозят ли Москве санкции, если она будет держать войска на границе, Байден сказал: "Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы дали понять, что он не может - подчеркиваем, не может - двигаться на Украину".

Байден сказал, что Путин договорился о "трех больших конференциях" в следующем месяце с высокопоставленными сотрудниками, чтобы помочь найти решение, и сказал, что ожидает прогресса от этих переговоров. Однако Байден дал понять, что это может сработать, только если Путин снизит эскалацию.

Напомним: Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

Темы: ПутинБайденСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве после долгих выходных резко возросло число больных Covid

НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии переговоров с РФ

видеоВ Казахстане продолжаются столкновения, в Алматы люди захватили администрацию

Украинская песня "Шум" попала в тройку самых популярных на "Евровидении"

Главные новости вторника и ночи: Зеленский в Буковеле с Коломойским, события в Казахстане

Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Все новости...
Путин
Байден представил Путину два подхода США, которые будут зависеть от действий РФ
Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина
Путин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"
Последние новости
13:14
В США учительница самостоятельно вакцинировала ученика Pfizer. Ей грозит тюрьма
13:05
фото Верховный представитель ЕС впервые с начала войны отправился на Донбасс
12:55
Госкомтелерадио запретило ввоз из РФ 73 книг в 2021 году
12:54
Посол рассказал о диалоге с новым правительством Германии по поставке оружия Украине и не только
12:25
В Киеве после долгих выходных резко возросло число больных Covid
12:07
Дефицит общего фонда госбюджета за 2021 год оказался меньше планируемого - Минфин
12:06
Детей, не привитых от полиомиелита вовремя, вакцинируют в январе 2022 года.
12:03
НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии переговоров с РФ
11:51
Украинцам советуют не ездить в Казахстан и обходить людные площади
11:40
Меркель после отставки точно не будет работать на РФ – посол
Все новости...