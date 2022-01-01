Гирлянды и пиротехника: спасатели назвали количество пожаров 31 декабря

31 декабря в Украине произошло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели подчеркивают, что в праздничный период обычно растет количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой, или неосторожным обращением с огнем.

Они призывают украинцев не терять бдительности во время праздничных выходных и не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

С 31 декабря по 4 января органы управления и формирования ГСЧС несут службу в усиленном режиме.

Всего за прошлый год подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было ликвидировано более 80 тысяч пожаров, уничтожено почти 90 тысяч взрывоопасных предметов, при этом только на пожарах спасено более 1,7 тысячи жизней.