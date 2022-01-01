Пограничники в Новый год задержали нелегальных мигрантов, направлявшихся в ЕС

Во Львовской и Закарпатской областях в новогодний праздник пограничники задержали шестерых нелегальных мигрантов из Турции, Алжира и Марокко, пытавшихся попасть в страны ЕС.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В частности, наряд отдела "Рава-Русская" по информации местного жителя в 1,5 км от госграницы задержал двух граждан Турции. Пограничники отдела "Новоселица", также благодаря сообщению местного жителя, в 3 км от границы обнаружили двух граждан Алжира. Кроме того, военнослужащие отдела "Ужгород" после срабатывания сигнализационного комплекса возле границы разоблачили двух марокканцев.

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Все задержанные нелегальные мигранты были доставлены в пограничные подразделения Львовского и Чопского отрядов для привлечения их к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП.

В сообщении не указывается, произошли ли эти попытки нелегального пересечения границы 31 декабря или 1 января.

Вместе с тем, сообщается, что за новогодние сутки отказано в пропуске в Украину 137 лицам, из них – 26 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 22 недействительных документа. Также задержаны 9 человек за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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На въезд и выезд из Украины пограничники оформили 86,4 тысячи граждан. В частности, в наше государство проследовало 49,3 тыс. человек, а из Украины – 37,1 тыс. человек. Также за сутки оформлено 16,1 тыс. транспортных средств.

Границу государства усиленно охраняли около 3,5 тыс. пограничных нарядов.