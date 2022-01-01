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Пандемия ковида закончится в 2022 году, но есть условие – глава ВОЗ

Суббота, 1 января 2022, 20:46
Фото Alexi Rosenfeld/Getty Images

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что 2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса, при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.

Источник: Гебрейесус, которого цитирует BBC

Детали: По мнению главы ВОЗ, причиной появления нового штамма "Омикрон" является "узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами".

Организация неоднократно критиковала богатые государства, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать бустерные вакцины, в то время как во многих регионах мира значительная часть населения не получила даже первой дозы вакцины.

Гебрейесус заявил, такой подход создал идеальные условия для появления "Омикрона". Он добавил, что чем дольше будет нарушаться принцип справедливости, тем выше риск дальнейших мутаций ковида, которые человечество "не сможет ни предотвратить, ни предсказать".

В то же время он напомнил, что за три года пандемии мир разработал множество инструментов против ковида, в том числе сделано более 8,5 млрд прививок, что помогло спасти миллионы жизней. Если удастся обеспечить все страны достаточным количеством вакцин, с эпидемией будет покончено.

Прямая речь: "Сейчас, когда мы вступаем в третий год этой пандемии, я уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней, но только если мы сделаем это вместе. Если мы покончим с несправедливостью (при распределении вакцин - УП), мы сможем положить конец пандемии".

Напомним:

  • Вспышка "Омикрона" привела к резкому росту заражений коронавирусом во всем мире.
  • В ВОЗ подсчитали, что для окончания пандемии необходимо к июлю 2022 года вакцинировать 70% жителей планеты.

Знать больше: Надежда на конец пандемии. Ученые исследовали течение COVID-штамма Омикрон и смертность от него

Темы: коронавирусВОЗ
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