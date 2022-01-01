Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пандемия ковида закончится в 2022 году, но есть условие – глава ВОЗ

Суббота, 1 января 2022, 19:46
Пандемия ковида закончится в 2022 году, но есть условие – глава ВОЗ
Фото Alexi Rosenfeld/Getty Images

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что 2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса, при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.

Источник: Гебрейесус, которого цитирует BBC

Детали: По мнению главы ВОЗ, причиной появления нового штамма "Омикрон" является "узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами".

Реклама:

Организация неоднократно критиковала богатые государства, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать бустерные вакцины, в то время как во многих регионах мира значительная часть населения не получила даже первой дозы вакцины.

Гебрейесус заявил, такой подход создал идеальные условия для появления "Омикрона". Он добавил, что чем дольше будет нарушаться принцип справедливости, тем выше риск дальнейших мутаций ковида, которые человечество "не сможет ни предотвратить, ни предсказать".

В то же время он напомнил, что за три года пандемии мир разработал множество инструментов против ковида, в том числе сделано более 8,5 млрд прививок, что помогло спасти миллионы жизней. Если удастся обеспечить все страны достаточным количеством вакцин, с эпидемией будет покончено.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Сейчас, когда мы вступаем в третий год этой пандемии, я уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней, но только если мы сделаем это вместе. Если мы покончим с несправедливостью (при распределении вакцин - УП), мы сможем положить конец пандемии".

Напомним:

  • Вспышка "Омикрона" привела к резкому росту заражений коронавирусом во всем мире.
  • В ВОЗ подсчитали, что для окончания пандемии необходимо к июлю 2022 года вакцинировать 70% жителей планеты.

Знать больше: Надежда на конец пандемии. Ученые исследовали течение COVID-штамма Омикрон и смертность от него

Темы: коронавирусВОЗ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще один пораженный корабль в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: