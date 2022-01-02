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Две ракеты упали в море у Тель-Авива

Воскресенье, 2 января 2022, 01:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Боевики в секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Средиземного моря - они упали в море у берегов Тель-Авива.

Источник: Reuters, Силы обороны Израиля (IDF) в Twitter

Дословно IDF: "Сегодня утром из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 2 ракеты. Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, поскольку ракеты приземлились в море у побережья центральной части Израиля".

Детали: Как пишет Reuters, ракеты повлекли за собой взрыв.

Боевики Газа не сразу взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы.

Как сообщается, в результате происшествия пострадавших нет.

Впоследствии израильские военные заявили, что нанесли удары по объектам "ХАМАС" в Газа, в частности ракетной площадке и военным постам, которые используются для террористической деятельности.

Радио "ХАМАС" сообщило, что некоторые из постов и тренировочный лагерь были атакованы израильскими самолетами и танками. Сразу сообщений о жертвах не поступало.

Отмечается, что иногда "ХАМАС" запускает пробные ракеты в сторону моря. Аффилированный с "ХАМАС" новостной сайт Paltimes, однако, сообщил, что запуск, вероятно, был вызван неисправностью.

Темы: ИзраильСектор Газа
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