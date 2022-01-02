Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские оккупанты полностью заблокировали большинство КПВВ на востоке

Воскресенье, 2 января 2022, 08:57
Российские оккупанты полностью заблокировали большинство КПВВ на востоке
КПВВ "Щастя", фото ГПСУ

Представители оккупационных властей ОРДЛО продолжают блокировать движение на 5 из 7 дорожных коридоров.

Источник: МВД

Детали: Согласно решению Командующего операцией Объединенных сил, все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения с оккупированными территориями на востоке Украины. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 8:00 до 16:00. В то же время захватчики ограничивают граждан и препятствуют их проезду в обе стороны.

Реклама:

В МВД сообщают, что ежедневно пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6553 человека, а на контролируемую территорию – 5512 человек.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разрешают пропуск лишь некоторым людям дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 424 человека и 84 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донбасса, и одновременно 292 человека и 72 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Кроме того, через КПВВ "Счастье" проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины были доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника.

ВИДЕО ДНЯ

Чиновники напомнили, что Кабинет министров Украины 29 декабря отменил требование о самоизоляции для выезжающих со временно оккупированной территории через КПВВ, гражданам больше не нужно устанавливать мобильное приложение "Вдома".

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
Все новости...
Реклама: