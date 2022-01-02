Российские оккупанты полностью заблокировали большинство КПВВ на востоке

Представители оккупационных властей ОРДЛО продолжают блокировать движение на 5 из 7 дорожных коридоров.

Источник: МВД

Детали: Согласно решению Командующего операцией Объединенных сил, все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения с оккупированными территориями на востоке Украины. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 8:00 до 16:00. В то же время захватчики ограничивают граждан и препятствуют их проезду в обе стороны.

В МВД сообщают, что ежедневно пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6553 человека, а на контролируемую территорию – 5512 человек.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разрешают пропуск лишь некоторым людям дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 424 человека и 84 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донбасса, и одновременно 292 человека и 72 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Кроме того, через КПВВ "Счастье" проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины были доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника.

Чиновники напомнили, что Кабинет министров Украины 29 декабря отменил требование о самоизоляции для выезжающих со временно оккупированной территории через КПВВ, гражданам больше не нужно устанавливать мобильное приложение "Вдома".