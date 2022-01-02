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Бустерную дозу могут разрешить для всех желающих – санврач

Воскресенье, 2 января 2022, 19:16
Бустерную дозу могут разрешить для всех желающих – санврач
фото КГГА

В ближайшее время может быть принято решение о разрешении получения бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Украинскому радио

Прямая речь: "Есть решение Национальной технической группы экспертов (НТГЭИ – ред.) о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для лиц в возрасте 60+ лет. Это решение в ближайшее время будет введено приказом Министерства здравоохранения... Я думаю, что с 10-15 января.

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Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины, для всех желающих".

Детали: Кузин напомнил, что на сегодняшний день бустерные дозы рекомендованы для медицинских работников и работников домов интернатного типа.

Он также отметил, что проведение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней.

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Что предшествовало: Ранее в Минздраве объяснили, чем дополнительная доза COVID-вакцины отличается от бустерной.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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