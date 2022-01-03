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За сутки обнаружили более 1800 больных ковидом, более сотни человек умерли

Понедельник, 3 января 2022, 08:16
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

За сутки 2 января в Украине зафиксировали 1804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных – 97 детей и 24 медработника.

 

Таким образом за прошедшие сутки в Украине госпитализировано – 1 168 человек, зафиксировано летальных исходов – 114, выздоровели 2 537 пациентов.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 676 342 человека;
  • поправилось – 3 479 725 человек;
  • летальных исходов – 96 301;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 824 014.

Дополнительно: 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни – они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 713 311 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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