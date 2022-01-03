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Незначительно потепление, местами дожди с мокрым снегом, на Рождество похолодает – прогноз

Понедельник, 3 января 2022, 11:26
Незначительно потепление, местами дожди с мокрым снегом, на Рождество похолодает – прогноз
фото Эльдара Сарахмана, УП

В ближайшие сутки погоду большинства областей будет определять теплая и влажная воздушная масса, на Рождество похлодает.

Источник: "Интерфакс-Украина", со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 4 января в Украине местами небольшой дождь, днем в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, ночью и на северо-востоке страны с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с, днем в Карпатах 25-28 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на северо-востоке и в Карпатах 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11°.

В Киеве во вторник ночью местами небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

5 января в Украине дожди, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях с мокрым снегом, в южной части, днем и в центральных областях без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге и в Прикарпатье до 12° тепла; в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

В четверг в западных, ночью и северных областях небольшой (в Карпатах умеренный) мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге до 12° тепла.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, 5 января ночью в Украине, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах Левобережья местами гололедица.

В столице в среду облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 2-4°, днем 6-8° тепла. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Прямая речь Диденко: "Снижение температуры воздуха в Украине ожидается 7 января, на Рождество".

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Темы: погода
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