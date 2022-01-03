Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Германии анонсировали переговоры "нормандских советников" в разных форматах

Понедельник, 3 января 2022, 14:24
Штеффен Гебештрайт. фото "Укринформа"

Политические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России проведут на этой неделе отдельные встречи в разных форматах.

Об этом в понедельник рассказал спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Предусмотрен разговор между господином Плетнером (советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности – Ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером" - сказал Гебештрайт.

Спикер не назвал конкретной даты встреч. Он добавил, что в последние недели новое правительство Германии неоднократно подчеркивало заинтересованность и готовность Берлина и Парижа встретиться в Нормандском формате на всех уровнях. Об этом, по его словам, были проинформированы президенты Украины и России.

Ранее сообщалось о планах проведения переговоров между советником федерального канцлера Йенсом Плетнером и представителем России Дмитрием Козаком.

Украину сторону в формате на уровне политических советников представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, президенты Соединенных Штатов Америки и Украины в ночь на понедельник провели телефонный разговор, посвященный российской угрозе.

Вечером 31 декабря Джо Байден по предложению российской стороны провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор с Зеленским имел за цель информировать украинскую сторону об этих переговорах.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

фотоМВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

документАрест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Все новости...
Последние новости
00:02
США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ
23:31
Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"
23:02
Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти
22:41
60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос
21:50
Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры
21:25
обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг
20:52
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
20:02
Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
19:45
В Киеве возросло количество смертей от Covid
19:05
фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы
Все новости...