Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии анонсировали переговоры "нормандских советников" в разных форматах

Понедельник, 3 января 2022, 13:24
В Германии анонсировали переговоры нормандских советников в разных форматах
Штеффен Гебештрайт. фото "Укринформа"

Политические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России проведут на этой неделе отдельные встречи в разных форматах.

Об этом в понедельник рассказал спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Предусмотрен разговор между господином Плетнером (советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности – Ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером" - сказал Гебештрайт.

Реклама:

Спикер не назвал конкретной даты встреч. Он добавил, что в последние недели новое правительство Германии неоднократно подчеркивало заинтересованность и готовность Берлина и Парижа встретиться в Нормандском формате на всех уровнях. Об этом, по его словам, были проинформированы президенты Украины и России.

Ранее сообщалось о планах проведения переговоров между советником федерального канцлера Йенсом Плетнером и представителем России Дмитрием Козаком.

Украину сторону в формате на уровне политических советников представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президенты Соединенных Штатов Америки и Украины в ночь на понедельник провели телефонный разговор, посвященный российской угрозе.

Вечером 31 декабря Джо Байден по предложению российской стороны провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор с Зеленским имел за цель информировать украинскую сторону об этих переговорах.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: