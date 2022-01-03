Украинского режиссера по запросу России задержали в Италии. МИД пытается его освободить

Украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук был задержан в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", фейсбук-сообщество Free Eugene Lavrenchuk

Прямая речь Николенко: "Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации.

Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат.

В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов.

31 декабря нашего гражданина посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное".

Детали: Николенко подчеркнул, что консулы держат дело на особом контроле.

В соцсетях сообщают, что, по заявлению россиян, Лавренчук, находясь несколько лет назад в России, якобы совершил финансовое уголовное правонарушение. Италия изучает запрос с РФ.

Также в сообществе говорится, что режиссер был в Неаполе транзитом, его задержали перед посадкой во Львов.

С 17 декабря он в СИЗО, его больше всего могут там содержать 60 дней.