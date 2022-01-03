Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США разрешили колоть бустерную дозу вакцины Pfizer подросткам

Понедельник, 3 января 2022, 20:24
В США разрешили колоть бустерную дозу вакцины Pfizer подросткам
Фото Getty Images

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило бустерные прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет, а также некоторым детям от 5 лет.

Источник: FDA в сообщении 3 января 2022 года

Детали: Американский регулятор сообщил о таких решениях:

Реклама:
  • расширить использование однократной бустерной дозы, включив ее для пациентов в возрасте от 12 до 15 лет;
  • сократить время между завершением первичной вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech против Covid-19 и бустерной дозой как минимум до 5 месяцев;
  • разрешить вводить третью дозу ковид-вакцины для некоторых детей в возрасте от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

FDA приняла решение, опираясь на данные из Израиля, где бустерные дозы получили более 6300 граждан в возрасте от 12 до 15 лет.

Третью прививку представителям этой возрастной группы сделали по меньшей мере через пять месяцев после получения второй дозы – и после ревакцинации в этой группе населения не замечено опасных явлений: ни случаев миокардита, ни перикардита.

Также никаких новых проблем с безопасностью не возникло в группе более 4,1 миллиона жителей Израиля в возрасте от 16 лет, которые получили бустерную дозу по меньшей мере через пять месяцев после завершения первичной вакцинации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусСШАИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: