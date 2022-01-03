В США разрешили колоть бустерную дозу вакцины Pfizer подросткам

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило бустерные прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет, а также некоторым детям от 5 лет.

Источник: FDA в сообщении 3 января 2022 года

Детали: Американский регулятор сообщил о таких решениях:

расширить использование однократной бустерной дозы, включив ее для пациентов в возрасте от 12 до 15 лет;

сократить время между завершением первичной вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech против Covid-19 и бустерной дозой как минимум до 5 месяцев;

разрешить вводить третью дозу ковид-вакцины для некоторых детей в возрасте от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

FDA приняла решение, опираясь на данные из Израиля, где бустерные дозы получили более 6300 граждан в возрасте от 12 до 15 лет.

Третью прививку представителям этой возрастной группы сделали по меньшей мере через пять месяцев после получения второй дозы – и после ревакцинации в этой группе населения не замечено опасных явлений: ни случаев миокардита, ни перикардита.

Также никаких новых проблем с безопасностью не возникло в группе более 4,1 миллиона жителей Израиля в возрасте от 16 лет, которые получили бустерную дозу по меньшей мере через пять месяцев после завершения первичной вакцинации.