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Убийство президента Гаити: Панама арестовала колумбийца, хотела передать его США

Вторник, 4 января 2022, 08:37

Власти Панамы арестовали в понедельник бывшего военнослужащего колумбийской армии, разыскиваемого для допроса в связи с убийством в прошлом году президента Гаити Жовенеля Моиса.

Источник: "Reuters" со ссылкой на двух человек, знакомых с этим вопросом

Детали: Источники сообщили, что 43-летний Марио Антонио Паласиос был задержан во время остановки рейса, которым его депортировали с Ямайки в Колумбию.

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Власти Гаити обвинили Паласиоса в том, что он является частью группы наемников, убившей Моиса и ранившей его жену во время нападения на резиденцию президента Гаити в июле.

Паласиос был задержан во время остановки в Панаме и его попросили "добровольно" сесть на рейс в Соединенные Штаты, сообщил источник в иммиграционной службе Колумбии.

По словам источника, в случае его сопротивления официальные лица Панамы заявили, что будут обеспечивать соблюдение красного уведомления Интерпола, выпущенного Соединенными Штатами в дополнение к тому, что выпустила Гаити.

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Неясно, уехал ли Паласиос в США.

Власти Панамы не опубликовали никаких публичных комментариев по этому поводу, но человек, знакомый с ситуацией в Панаме, подтвердил, что Паласиос был задержан.

На видео, которым поделился с агентством Reuters источник, который отказался назвать свое имя, видно, как два иммиграционных агента сопровождают мужчину, лицо которого не показано, через территорию, которая, по всей видимости, была аэропортом Панамы.

Колумбийский телеканал Noticias RNC также сообщил о задержании Паласиоса.

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