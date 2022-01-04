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Стефанишина рассказала об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Мадриде

Вторник, 4 января 2022, 10:44
Стефанишина рассказала об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Мадриде
Фото с сайта НАТО

У Украины нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде в июне будет принято решение о ее членстве в НАТО, но Украина не должна снижать ставок.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишина в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Важно понимать, что, кроме военной агрессии РФ, Украина не находится в уникальных условиях по сравнению с другими странами, которые стали членами НАТО в 2000-х, такими как Румыния, Болгария, Балтийские страны. Каждая страна, двигаясь к членству в НАТО, проходила путь поиска консенсуса внутри Альянса, определенного противодействия расширению. Это путь, который нужно пройти - достичь политического консенсуса", - сказала Стефанишина.

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"Поэтому у нас нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде будет принято решение, что Украина станет членом НАТО. Но мы не имеем ощущения, что мы должны снижать ставки. Мы будем давить на такую ​​стратегическую ясность до тех пор, пока мы ее не получим", – добавила она.

Вице-премьер выразила надежду, что страны Альянса пригласят Украину, а также другие страны-аспиранты, такие как Грузия, Босния и Герцеговина для участия в саммите в Мадриде.

"Такое приглашение важно из двух аспектов. Прежде всего, мы довольно существенно расширили сотрудничество с Альянсом. На уровне лидеров важно закрепить приоритеты, мы хотим обновить и определить новые цели партнерства, их будет чуть больше 40.

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Также планируем сформировать Индивидуальную программу партнерства Украины с НАТО, которая будет включать в себя финансовую, техническую помощь, усиление взаимосовместимости - это вопрос ежедневного двустороннего диалога", - отметила Стефанишина.

По ее словам, во-вторых, важно, что на саммите будет одобрена Стратегическая концепция НАТО на следующие 10 лет, которая должна дать ответ на вопрос, как НАТО движется в контексте работы со странами-аспирантами.

Президент Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО 29-30 июня в Мадриде Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.

Ранее Зеленский заявил, что мы не будем ждать 30-50 лет для членства в НАТО и ЕС.

Темы: НАТОКабинет министров
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