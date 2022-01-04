Стефанишина рассказала об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Мадриде
У Украины нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде в июне будет принято решение о ее членстве в НАТО, но Украина не должна снижать ставок.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишина в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".
"Важно понимать, что, кроме военной агрессии РФ, Украина не находится в уникальных условиях по сравнению с другими странами, которые стали членами НАТО в 2000-х, такими как Румыния, Болгария, Балтийские страны. Каждая страна, двигаясь к членству в НАТО, проходила путь поиска консенсуса внутри Альянса, определенного противодействия расширению. Это путь, который нужно пройти - достичь политического консенсуса", - сказала Стефанишина.
"Поэтому у нас нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде будет принято решение, что Украина станет членом НАТО. Но мы не имеем ощущения, что мы должны снижать ставки. Мы будем давить на такую стратегическую ясность до тех пор, пока мы ее не получим", – добавила она.
Вице-премьер выразила надежду, что страны Альянса пригласят Украину, а также другие страны-аспиранты, такие как Грузия, Босния и Герцеговина для участия в саммите в Мадриде.
"Такое приглашение важно из двух аспектов. Прежде всего, мы довольно существенно расширили сотрудничество с Альянсом. На уровне лидеров важно закрепить приоритеты, мы хотим обновить и определить новые цели партнерства, их будет чуть больше 40.
Также планируем сформировать Индивидуальную программу партнерства Украины с НАТО, которая будет включать в себя финансовую, техническую помощь, усиление взаимосовместимости - это вопрос ежедневного двустороннего диалога", - отметила Стефанишина.
По ее словам, во-вторых, важно, что на саммите будет одобрена Стратегическая концепция НАТО на следующие 10 лет, которая должна дать ответ на вопрос, как НАТО движется в контексте работы со странами-аспирантами.
Президент Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО 29-30 июня в Мадриде Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.
Ранее Зеленский заявил, что мы не будем ждать 30-50 лет для членства в НАТО и ЕС.