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Протесты в Казахстане: в двух городах люди ночевали на площадях

Вторник, 4 января 2022, 12:12
Актау, 3 января 2022 года, фото "Радио Свобода"

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости топлива провели ночь на вторник на центральных площадях.

Источник: "Радио Азаттык", казахская служба "Радио Свобода"

Детали: В Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, включая города Актобе и Уральск.

Днем 3 января на площади в Актау, по оценкам очевидцев, было несколько тысяч человек. К ним прибыл аким (глава) региона, однако не смог убедить их разойтись.

Протестующие призвали к отставке действующего правительства. Требования снизить стоимость сжиженного газа расширились: участники акции требовали также искоренения коррупции и кумовства, строительства новых фабрик и заводов, сокращения безработицы.

На опубликованных в социальных сетях видео слышно, как сотни людей на площади в Актау скандируют "Шал, кет!" (по-казахски – "Старик, уходи!").

Этот лозунг звучит на многих акциях, участники которых выступают с требованием к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву уйти из политики.

По словам активистов, на площади в Актау в радиусе порядка двух километров был недоступен мобильный интернет. В социальных сетях ранее распространилась информация, что в Актау было направлено два самолета с военными из соседних регионов.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев накануне разместил твит, что в Актау начала работу правительственная комиссия, и демонстранты "должны проявить ответственность и готовность к диалогу".

Протесты начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

Утром 4 января на площади в Жанаозене, по словам местных активистов, было около 2 тысяч протестующих. Люди ночью поочередно выступали на митинге, во время которого говорили, что "несправедливо, что люди вынуждены требовать доступности газа в богатой углеводородами стране".

Участники акций протеста в Актау и Жанаозене были поддержаны в других городах Казахстана.

Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане задержаны трое участников протеста, более 10 человек – в Шимкенте.

Акции протеста прошли также в Актобе, Уральске и нескольких других городах.

 
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Темы: Казахстанакции
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