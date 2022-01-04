Зеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским
Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в "Radisson Blu Resort Bukovel", где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.
Источник: два источника "Украинской правды"
Детали: Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.
В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением.
Семьи президента в лакшери-отеле не видели.
Коломойский прокомментировал УП это "совпадение" так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр – ред.)".
Обновлено: Позже Управление государственной охраны Украины заявило, что на фото с парковки "Radisson” нет транспортных средств, которыми пользуются президент и его охрана.