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Зеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским

Вторник, 4 января 2022, 14:18
Зеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским
Radisson Blu Resort Bukovel, фото booking.com

Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в "Radisson Blu Resort Bukovel", где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Источник: два источника "Украинской правды"

Детали: Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.

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В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением.

Семьи президента в лакшери-отеле не видели.

Коломойский прокомментировал УП это "совпадение" так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр – ред.)".

ВИДЕО ДНЯ
паркинг возле отеля 4 января
Паркинг возле отеля Radisson 4 января
фото: михаил ткач, уп

Обновлено: Позже Управление государственной охраны Украины заявило, что на фото с парковки "Radisson” нет транспортных средств, которыми пользуются президент и его охрана.

Михаил Ткач, УП, обновлено
Темы: ЗеленскийКоломойский
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