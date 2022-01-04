Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским

Вторник, 4 января 2022, 15:18
Radisson Blu Resort Bukovel, фото booking.com

Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в "Radisson Blu Resort Bukovel", где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Источник: два источника "Украинской правды"

Детали: Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.

В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением.

Семьи президента в лакшери-отеле не видели.

Коломойский прокомментировал УП это "совпадение" так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр – ред.)".

паркинг возле отеля 4 января
Паркинг возле отеля Radisson 4 января
фото: михаил ткач, уп

Обновлено: Позже Управление государственной охраны Украины заявило, что на фото с парковки "Radisson” нет транспортных средств, которыми пользуются президент и его охрана.

Михаил Ткач, УП, обновлено
Темы: ЗеленскийКоломойский
powered by lun.ua
Главное сегодня

МВД Казахстана заявило о 2,3 тысячи задержанных и гибели 18 силовиков

Катастрофа МАУ: Иран отказался от дальнейших переговоров о возмещении ущерба

В Венедиктовой рассказали, где искали имущество Порошенко, чтобы арестовать

обновленоСУД АРЕСТОВАЛ ВСЕ ИМУЩЕСТВО ПОРОШЕНКО

Бустерная доза для украинцев: как и когда вакцинироваться

В Украине разрешили бустерную дозу всем желающим

Все новости...
Зеленский
Зеленский подписал закон об оплате трансплантаций и согласии на донорство
Зеленский поручил создать несколько природных парков и расширить существующие
Разговор Байдена и Зеленского длился полтора часа: о чем говорили
Последние новости
18:05
В Британии будут судить депутата, посетившую салон красоты и церковь с симптомами COVID-19
17:56
МВД Казахстана заявило о 2,3 тысячи задержанных и гибели 18 силовиков
17:46
Цены на уран выросли на 8% из-за протестов в Казахстане
17:34
Из-за отмененных рейсов в Казахстане застряли 43 украинца
17:13
В Сочельник оккупанты Донбасса стреляли из крупнокалиберных пулеметов
17:13
Президент Эстонии: ультиматум РФ под угрозой оружия не может быть основой для переговоров
16:59
В военной части в Одесской области после "предновогоднего празднования" умер контрактник
16:44
Катастрофа МАУ: Иран отказался от дальнейших переговоров о возмещении ущерба
16:33
РФ разблокировала поставку партии угля для Луганской ТЭС
16:13
Лукашенко отправит в Казахстан роту своих "миротворцев"
Все новости...