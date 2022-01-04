Зеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским

Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в "Radisson Blu Resort Bukovel", где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Источник: два источника "Украинской правды"

Детали: Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.

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В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением.

Семьи президента в лакшери-отеле не видели.

Коломойский прокомментировал УП это "совпадение" так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр – ред.)".

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Паркинг возле отеля Radisson 4 января фото: михаил ткач, уп

Обновлено: Позже Управление государственной охраны Украины заявило, что на фото с парковки "Radisson” нет транспортных средств, которыми пользуются президент и его охрана.