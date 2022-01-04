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Кулеба поговорил с новым главой МИД Чехии о сдерживании России от новой агрессии

Вторник, 4 января 2022, 19:34
Дмитрий Кулеба. Фото c Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским, в котором министры скоординировали позиции перед рядом дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Россией, которые состоятся в ближайшее время.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Ян Липавский подтвердил, что Чехия остается надежным другом Украины и твердо стоит на стороне украинского народа в его борьбе для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Министры договорились о совместных шагах по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии", – отмечают в коммюнике украинской стороны.

Также Ян Липавский заверил Дмитрия Кулебу в полной поддержке Чехией Крымской платформы.

Министры обсудили подготовку Чехии к председательству в Совете ЕС во второй половине 2022 года. "Чешский министр заверил Дмитрия Кулебу, что европейская интеграция Украины будет важным приоритетом председательства Чехии в ЕС, а также выразил поддержку формата Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы", – говорится в сообщении.

Темой обсуждения была также ситуация в Центральной Европе и пути укрепления отношений между центральноевропейскими странами.

"Стороны также договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который они планируют осуществить в феврале по приглашению министра иностранных дел Украины", – добавляют в коммюнике.

Напомним, именно из-за кандидатуры Яна Липавского на должность главы МИД пророссийский президент Чехии Милош Земан долгое время блокировал назначение нового правительства, но в итоге неожиданно пошел на уступки и не стал доводить дело до Конституционного суда.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис видит основания ожидать, что с приходом к власти нового правительства Петра Фиалы поддержка Чехией Украины заметно усилится до уровня стран, которые сейчас называют самыми большими друзьями Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийЧехияРосcия
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