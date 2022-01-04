Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба поговорил с новым главой МИД Чехии о сдерживании России от новой агрессии

Вторник, 4 января 2022, 18:34
Кулеба поговорил с новым главой МИД Чехии о сдерживании России от новой агрессии
Дмитрий Кулеба. Фото c Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским, в котором министры скоординировали позиции перед рядом дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Россией, которые состоятся в ближайшее время.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Ян Липавский подтвердил, что Чехия остается надежным другом Украины и твердо стоит на стороне украинского народа в его борьбе для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Министры договорились о совместных шагах по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии", – отмечают в коммюнике украинской стороны.

Реклама:

Также Ян Липавский заверил Дмитрия Кулебу в полной поддержке Чехией Крымской платформы.

Министры обсудили подготовку Чехии к председательству в Совете ЕС во второй половине 2022 года. "Чешский министр заверил Дмитрия Кулебу, что европейская интеграция Украины будет важным приоритетом председательства Чехии в ЕС, а также выразил поддержку формата Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы", – говорится в сообщении.

Темой обсуждения была также ситуация в Центральной Европе и пути укрепления отношений между центральноевропейскими странами.

ВИДЕО ДНЯ

"Стороны также договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который они планируют осуществить в феврале по приглашению министра иностранных дел Украины", – добавляют в коммюнике.

Напомним, именно из-за кандидатуры Яна Липавского на должность главы МИД пророссийский президент Чехии Милош Земан долгое время блокировал назначение нового правительства, но в итоге неожиданно пошел на уступки и не стал доводить дело до Конституционного суда.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис видит основания ожидать, что с приходом к власти нового правительства Петра Фиалы поддержка Чехией Украины заметно усилится до уровня стран, которые сейчас называют самыми большими друзьями Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийЧехияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: