Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО – посол

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, в Берлине больше готовы поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Андрей Мельник отметил, что дипломаты стараются не различать эти два трека, но шансы по поводу ЕС кажутся намного большими.

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"Это мое личное чувство. Эта тема даже, как вы знаете, более рельефно была прописана в новом коалиционном соглашении. Впервые немецкий политикум констатирует, признает стремление Украины добиться членства… Это такая негласная поддержка. Они этого не исключают априори, и это уже важно", – отметил посол.

Он рассказал, что сейчас украинские дипломаты пытаются сформировать план, как наполнить практическим содержанием абзац из коалиционного соглашения о том, что "Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", и для этого нужно прописать конкретный "план действий" для Украины на ближайшие годы, чтобы она реализовала необходимые реформы.

"Я не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков; но это решение создает для Берлина рычаги влияния на прогресс реформ в Украине", – отметил Андрей Мельник.

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По его мнению, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная – из-за шантажа России.

"Путин слишком высоко поднял ставки… Я боюсь, что страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд. Был бы рад ошибиться, но похоже, что Путину удастся если не заблокировать, то, по крайней мере, затормозить наше продвижение к НАТО. Хотя нам нельзя говорить: "Давайте сейчас в ЕС, а НАТО когда-то позже", – отметил посол.

На вопрос "ЕвроПравды" о том, как убедить Берлин поддержать вступление Украины и в ЕС, и в НАТО, Андрей Мельник ответил, что путем для этого является прогресс в реформах, и очевидно, что они нужны прежде всего самой Украине, а не западным правительствам, которые напоминают об этом.

Он добавил, что при этом общих заявлений недостаточно и по крайней мере в диалоге с Германией нужно зафиксировать конкретные планы – что именно должно произойти в реформировании судебной системы или в других базовых сферах.

"Нужна повестка дня. Я её называю "Берлинская адженда достижения членства Украины в ЕС". Мы понимаем, что без Берлина членство Украины в ЕС невозможно. Поэтому нам нужно убедить именно Берлин, чтобы дальше тот помогал нам убеждать другие скептически настроенные государства-члены. Вместе с Германией возможно будет заверить их в том, что расширение ЕС будет полным только тогда, когда членом Евросоюза станет и Украина", – отметил Андрей Мельник.

Полное интервью с послом Украины в Германии смотрите на канале Европейской правды в видео "Когда запустят Nord Stream-2? Пойдет ли Меркель в Газпром?"

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