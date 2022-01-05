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"єПідтримка": Украинцы потратили 700 миллионов гривен, больше всего — на книги

Среда, 5 января 2022, 04:15
ФОТО: GETTY IMAGES

Украинцы потратили 700 млн грн из полученных средств программы "єПідтримка".

Источник: Минэкономики

Детали: В частности, по видам расходов наиболее популярными стали:

  • книжные магазины – 250 млн грн;
  • кинотеатры – 210 млн грн;
  • железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 90 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн  грн;
  • спорт – 59 млн грн.

Как сообщается, за первые две недели работы "єПідтримка" 6,2 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн, украинцам уже выплатили почти 6 млрд грн.

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Напомним:

  • В рамках "єПідтримка" можно получить 1 000 грн денежной помощи за полную вакцинацию против COVID-19.
  • В пилотном режиме программа заработала 13 декабря.
  • На инициативу из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.
  • "Ковидную тысячу" можно потратить в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах (как физических, так и онлайн), на билеты в Укрзализныци и внутренние авиарейсы, билеты на концерты.

Украинская правда
Темы: Минэкономики
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