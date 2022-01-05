"єПідтримка": Украинцы потратили 700 миллионов гривен, больше всего — на книги

Украинцы потратили 700 млн грн из полученных средств программы "єПідтримка".

Источник: Минэкономики

Детали: В частности, по видам расходов наиболее популярными стали:

Реклама:

книжные магазины – 250 млн грн;

кинотеатры – 210 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 90 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн грн;

спорт – 59 млн грн.

Как сообщается, за первые две недели работы "єПідтримка" 6,2 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн, украинцам уже выплатили почти 6 млрд грн.

Читайте также: Как получить и где потратить "ковидную тысячу": подробная инструкция

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ