После праздников в Украине насчитали 4 571 случай Covid

За сутки 4 января в Украине зафиксировали 4 571 случай инфицирования коронавирусом и 273 смерти от Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Госпитализировали с Covid или подозрением на него 1 366 человек, выздоровели 8 439 человек.

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Среди 4,5 тысяч новых больных – 210 детей и 112 медработников.

Больше всего новых случаев заболевания в Киеве – 1 344, а летальных случаев больше всего в Донецкой области – 29.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 682 659 человек, из них 3 491 793 человека выздоровели, но 96 709 больных умерли.