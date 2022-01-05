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НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии переговоров с РФ

Среда, 5 января 2022, 11:03
НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии переговоров с РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, фото с сайта Альянса

В Североатлантическом альянсе созвали заседание Комиссии Украина-НАТО за два дня до того, как НАТО проведет переговоры с Россией по Украине и безопасности в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О созыве заседания сообщили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и пресс-служба Альянса.

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"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", – рассказал Кулеба в Twitter.

В НАТО сообщили, что в понедельник 10 января генеральный секретарь Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне послов под председательством Столтенберга.

Два дня спустя, 12 января, запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых "гарантий безопасности" и требования нерасширения НАТО.

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Кроме того, из-за наращивания военной мощи России в Украине и на ее границах 7 января Североатлантический совет соберется на внеочередное заседание на уровне глав МИД.

10 января ожидаются переговоры США с Россией на платформе Стратегического диалога по безопасности.

Темы: НАТОРосcияУкраинавойна
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