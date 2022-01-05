Привитый тремя дозами президент Польши второй раз заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда повторно заразился коронавирусом, в декабре получил бустерную дозу вакцины.

Об этом заявил глава его офиса Павел Шрот, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Дуду проверили на коронавирус в связи со случаями заболевания в его окружении, а также среди работников канцелярии президента. Тест был положительным.

"Президент чувствует себя хорошо, не имеет тяжелых симптомов и находится под постоянным контролем медиков", – подчеркнул Шрот в Twitter.

Он добавил, что президент Дуда принял две дозы вакцины Covid-19 в апреле и июне прошлого года и третью бустерную дозу 17 декабря прошлого года.

Президент Польши второй раз болеет коронавирусом. В первый раз он заболел в октябре 2020 года. Тогда он заразился от одного из сотрудников Госохраны.

В Минздраве Польши сообщили, что за последние сутки в стране подтвердили 17 196 новых случаев заражения коронавирусом.