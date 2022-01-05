СМИ сообщили о захвате аэропорта Алматы
Казахстанское издание Orda.kz сообщило, что сотрудники аэропорта Алматы покинули его.
Источник: ВВС, российский "Интерфакс", Tengrinews.kz
Детали: По предварительным данным Orda.kz, в аэропорт зашли около 45 захватчиков, а сотрудники покинули аэропорт. Пассажиров в терминале не было: их эвакуировали.
На онлайн-табло прилета аэропорта тем не менее значится несколько прибывающих рейсов.
Российский "Интерфакс" сообщил о перебоях в авиасообщении между Москвой и Алматы на фоне протестов в Казахстане.
Белорусская авиакомпания "Белавиа" и "Азербайджанские авиалинии" объявили об отмене вечерних рейсов из Минска и Баку в Алматы. Также рейсы в город приостановила кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.
В управлении здравоохранения Алматы, которое цитирует Tengrinews, заявили, что демонстранты препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты.
Напомним: В Казахстане продолжаются массовые протесты.