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СМИ сообщили о захвате аэропорта Алматы

Среда, 5 января 2022, 18:11
управление здравоохранения Алматы заявило о вандализме. фото Tengrinews.kz

Казахстанское издание Orda.kz сообщило, что сотрудники аэропорта Алматы покинули его.

Источник: ВВС, российский "Интерфакс", Tengrinews.kz

Детали: По предварительным данным Orda.kz, в аэропорт зашли около 45 захватчиков, а сотрудники покинули аэропорт. Пассажиров в терминале не было: их эвакуировали.

На онлайн-табло прилета аэропорта тем не менее значится несколько прибывающих рейсов.

Российский "Интерфакс" сообщил о перебоях в авиасообщении между Москвой и Алматы на фоне протестов в Казахстане.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" и "Азербайджанские авиалинии" объявили об отмене вечерних рейсов из Минска и Баку в Алматы. Также рейсы в город приостановила кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.

В управлении здравоохранения Алматы, которое цитирует Tengrinews, заявили, что демонстранты препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты.

Напомним: В Казахстане продолжаются массовые протесты.

Темы: Казахстан
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