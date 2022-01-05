СМИ сообщили о захвате аэропорта Алматы

Казахстанское издание Orda.kz сообщило, что сотрудники аэропорта Алматы покинули его.

Источник: ВВС, российский "Интерфакс", Tengrinews.kz

Детали: По предварительным данным Orda.kz, в аэропорт зашли около 45 захватчиков, а сотрудники покинули аэропорт. Пассажиров в терминале не было: их эвакуировали.

Реклама:

На онлайн-табло прилета аэропорта тем не менее значится несколько прибывающих рейсов.

Российский "Интерфакс" сообщил о перебоях в авиасообщении между Москвой и Алматы на фоне протестов в Казахстане.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" и "Азербайджанские авиалинии" объявили об отмене вечерних рейсов из Минска и Баку в Алматы. Также рейсы в город приостановила кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.

ВИДЕО ДНЯ

В управлении здравоохранения Алматы, которое цитирует Tengrinews, заявили, что демонстранты препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты.

Напомним: В Казахстане продолжаются массовые протесты.