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Глава НПУ обещает повысить зарплату полицейским уже в январе

Среда, 5 января 2022, 20:20
Глава НПУ обещает повысить зарплату полицейским уже в январе
Игорь Клименко. фото с Facebook

С января 2022 года полицейским должны повысить зарплаты, в первую очередь - патрульным, спецназу и полицейским, которые несут службу в зоне операции Объединенных сил.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Я понимаю недовольство полицейских. Однозначно зарплата должна быть соразмерной рискам.

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Каждый знает, что вопрос заработной платы всегда был едва ли не самым чувствительным для полицейских. На протяжении прошлого года мы находили возможность улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021.

И, несмотря ни на что, мы имеем приятную новость. Кабинет министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января".

Детали: По словам Клименко, в первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС.

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Следующего повышения следует ожидать в апреле, отметил глава НПУ. Он заявил, что руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат.

Прямая речь: "Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно будет иметь достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа".

Почему это важно: В последние дни в сети начала распространяться информация о недовольстве среди правоохранителей и фактах увольнения (кое-где массового) полицейских в ряде населенных пунктов Украины. Официально такие данные отрицались.

Украинская правда
Темы: полициязарплаты
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