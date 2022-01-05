Глава НПУ обещает повысить зарплату полицейским уже в январе

С января 2022 года полицейским должны повысить зарплаты, в первую очередь - патрульным, спецназу и полицейским, которые несут службу в зоне операции Объединенных сил.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Я понимаю недовольство полицейских. Однозначно зарплата должна быть соразмерной рискам.

Каждый знает, что вопрос заработной платы всегда был едва ли не самым чувствительным для полицейских. На протяжении прошлого года мы находили возможность улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021.

И, несмотря ни на что, мы имеем приятную новость. Кабинет министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января".

Детали: По словам Клименко, в первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС.

Следующего повышения следует ожидать в апреле, отметил глава НПУ. Он заявил, что руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат.

Прямая речь: "Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно будет иметь достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа".

Почему это важно: В последние дни в сети начала распространяться информация о недовольстве среди правоохранителей и фактах увольнения (кое-где массового) полицейских в ряде населенных пунктов Украины. Официально такие данные отрицались.