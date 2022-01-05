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Церемонию "Грэмми" перенесли из-за Covid-19

Среда, 5 января 2022, 22:05
Церемонию Грэмми перенесли из-за Covid-19
музыкальная премия "Грэмми". фото из Википедии

Церемония вручения премии американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи "Грэмми" перенесена на неопределённый срок из-за коронавируса.

Источник: сайт организаторов

Дословно: "После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград Grammy Awards.

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Здоровье и безопасность участников нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются главным приоритетом".

Детали: Отмечается, что проведение церемонии, запланированное на 31 января, "сопряжено с слишком большим количеством рисков", в связи с неопределенностью, связанной со штаммом коронавируса Omicron.

О новой дате проведения церемонии обещают сообщить в ближайшее время.

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Почему это важно: Миром широко распространяется новый штамм Covid-19 "Омикрон". Ученые отмечают его повышенную заразность, но более легкое течение болезни для вакцинированных людей.

Украинская правда
Темы: музыкаCovid-2019коронавирус
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