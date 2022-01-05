Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Церемонию "Грэмми" перенесли из-за Covid-19

Среда, 5 января 2022, 23:05
музыкальная премия "Грэмми". фото из Википедии

Церемония вручения премии американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи "Грэмми" перенесена на неопределённый срок из-за коронавируса.

Источник: сайт организаторов

Дословно: "После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград Grammy Awards.

Здоровье и безопасность участников нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются главным приоритетом".

Детали: Отмечается, что проведение церемонии, запланированное на 31 января, "сопряжено с слишком большим количеством рисков", в связи с неопределенностью, связанной со штаммом коронавируса Omicron.

О новой дате проведения церемонии обещают сообщить в ближайшее время.

Почему это важно: Миром широко распространяется новый штамм Covid-19 "Омикрон". Ученые отмечают его повышенную заразность, но более легкое течение болезни для вакцинированных людей.

Украинская правда
Темы: музыкаCovid-2019коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ

Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей

Генсек НАТО считает, что для достижения результата с РФ нужна серия встреч

Переговорщик от РФ в Женеве заявил, что НАТО "надо собирать манатки"

После праздников на границе со странами ЕС образовались очереди

обновленоВ Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали

Все новости...
музыка
Билеты на Шуфутинского до сих пор в продаже, но певца ждет отказ во въезде
Зеленский дал звание Героя Украины композитору Покладу
Курган&Агрегат. Как простые парни из Близнюков не изменили себе, стали звездами YouTube и превратили суржик в культ
Последние новости
05:45
Возле Станицы Луганской боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ
04:47
Рекорд в Ивано-Франковской области: почти 4,5 тысячи человек исполнили колядку
03:53
Россия заявляет, что переговоры со Штатами будут "сложными"
02:58
Госдеп сообщил детали первых переговоров США и России в Женеве
02:28
В Китае из-за землетрясения обрушилась часть Великой стены
01:38
Причиной пожара в Нью-Йорке с 19 погибшими стал неисправный обогреватель
00:31
Из-за обвала каньона в Бразилии количество жертв возросло до 10
00:02
Блинкен о Казахстане: приказ стрелять на поражение должен быть отменен
23:44
Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ
23:02
Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей
Все новости...