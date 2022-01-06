Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В пожаре в доме в Филадельфии погибли 13 человек, большинство — дети

Четверг, 6 января 2022, 02:25
ФОТО: GETTY IMAGES

В пожаре в двухэтажном доме в районе Фермаунт американской Филадельфии погибли 13 человек, в том числе семеро детей.

Источник: AP со ссылкой на представителей пожарной службы, CNN

Детали: По меньшей мере, двух человек отправили в больницы.

AP пишет, что это самый смертоносный пожар в Филадельфии за минимум столетие.

Количество жертв может возрасти, поскольку в доме проживали 26 человек.

Восемь жителей смогли спастись от огня.

Дом принадлежит Управлению по вопросам жилищного строительства Филадельфии, муниципальному агентству, сдающему дома в аренду людям с ограниченными доходами.

Крейг Мерфи, первый заместитель комиссара по вопросам пожарной безопасности, сказал, что ни один из четырех дымовых сигнализаторов в здании не работал. Сигнализаторы проверялись ежегодно, и по крайней мере, два были заменены в 2020 году, сообщили представители Управления по вопросам жилищного строительства Филадельфии, добавив, что последняя проверка была в мае 2021 года.

Причина пожара пока не была установлена.

Темы: СШАпожар
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ

Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей

Генсек НАТО считает, что для достижения результата с РФ нужна серия встреч

Переговорщик от РФ в Женеве заявил, что НАТО "надо собирать манатки"

После праздников на границе со странами ЕС образовались очереди

обновленоВ Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали

Все новости...
США
Пять ракет приземлились у авиабазы в Ираке, которую используют силы США
Politico: Полсотни участников событий 6 января баллотируются на должности в США
Без помощи Запада украинская армия не сможет остановить Россию – Bloomberg
Последние новости
05:45
Возле Станицы Луганской боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ
04:47
Рекорд в Ивано-Франковской области: почти 4,5 тысячи человек исполнили колядку
03:53
Россия заявляет, что переговоры со Штатами будут "сложными"
02:58
Госдеп сообщил детали первых переговоров США и России в Женеве
02:28
В Китае из-за землетрясения обрушилась часть Великой стены
01:38
Причиной пожара в Нью-Йорке с 19 погибшими стал неисправный обогреватель
00:31
Из-за обвала каньона в Бразилии количество жертв возросло до 10
00:02
Блинкен о Казахстане: приказ стрелять на поражение должен быть отменен
23:44
Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ
23:02
Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей
Все новости...