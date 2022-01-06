В пожаре в доме в Филадельфии погибли 13 человек, большинство — дети
В пожаре в двухэтажном доме в районе Фермаунт американской Филадельфии погибли 13 человек, в том числе семеро детей.
Источник: AP со ссылкой на представителей пожарной службы, CNN
Детали: По меньшей мере, двух человек отправили в больницы.
AP пишет, что это самый смертоносный пожар в Филадельфии за минимум столетие.
Количество жертв может возрасти, поскольку в доме проживали 26 человек.
Восемь жителей смогли спастись от огня.
Дом принадлежит Управлению по вопросам жилищного строительства Филадельфии, муниципальному агентству, сдающему дома в аренду людям с ограниченными доходами.
Крейг Мерфи, первый заместитель комиссара по вопросам пожарной безопасности, сказал, что ни один из четырех дымовых сигнализаторов в здании не работал. Сигнализаторы проверялись ежегодно, и по крайней мере, два были заменены в 2020 году, сообщили представители Управления по вопросам жилищного строительства Филадельфии, добавив, что последняя проверка была в мае 2021 года.
Причина пожара пока не была установлена.