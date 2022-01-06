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В пожаре в доме в Филадельфии погибли 13 человек, большинство — дети

Четверг, 6 января 2022, 01:25
В пожаре в доме в Филадельфии погибли 13 человек, большинство — дети
ФОТО: GETTY IMAGES

В пожаре в двухэтажном доме в районе Фермаунт американской Филадельфии погибли 13 человек, в том числе семеро детей.

Источник: AP со ссылкой на представителей пожарной службы, CNN

Детали: По меньшей мере, двух человек отправили в больницы.

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AP пишет, что это самый смертоносный пожар в Филадельфии за минимум столетие.

Количество жертв может возрасти, поскольку в доме проживали 26 человек.

Восемь жителей смогли спастись от огня.

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Дом принадлежит Управлению по вопросам жилищного строительства Филадельфии, муниципальному агентству, сдающему дома в аренду людям с ограниченными доходами.

Крейг Мерфи, первый заместитель комиссара по вопросам пожарной безопасности, сказал, что ни один из четырех дымовых сигнализаторов в здании не работал. Сигнализаторы проверялись ежегодно, и по крайней мере, два были заменены в 2020 году, сообщили представители Управления по вопросам жилищного строительства Филадельфии, добавив, что последняя проверка была в мае 2021 года.

Причина пожара пока не была установлена.

Темы: СШАпожар
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